شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: المتحدة نجحت فى إضفاء البهجة والمعرفة بأعمالها الدرامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نجحت في تقديم موسما دراميا متميزا خلال شهر رمضان، استطاع إضفاء البهجة والمعرفة ليس للمشاهد المصري فقط وإنما بالامتداد العربي، موضحا أن "المتحدة" عالجت ما واجهناه خلال السنوات الماضية، من محتوي فني كان لا يليق بمصر واتجه لإنتاج أعمال لم تكن على المستوى.

وتوجه "الخولي" بكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة على درورها في إثراء الدراما المصرية بتوازن وتقديم كافة أشكال الدراما بمحتويات غنية للغاية بمختلف الجوانب ومنها التعريفي والتوثيقي والترفيهي وغيرها، موضحا أن أداء "المتحدة" ودورها في دعم القوى الناعمة هو شئ هام للغاية باعتبار أنها أحد أهم ملامح الدولة وتعد شكل من أشكال نشر الفنون والثقافة.

وأضاف أن وجود الشركة المتحدة ودورها في دعم الأعمال الفنية التي تليق بمصر وتاريخها الفني باعتبارها رائدة من رواد الفن والسينما والثقافة ليس في المنطقة فحسب وإنما مصر من أقدم الدول التي كان لديها سينما ونشرت الفنون، قائلا "ما تقدمه الشركة المتحدة الآن يليق بتاريخ مصر العظيم في الفن والدراما".