شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق الخولى: المتحدة نجحت فى إضفاء البهجة والمعرفة بأعمالها الدرامية والان مع تفاصيل الخبر
وتوجه "الخولي" بكل الشكر والتقدير للشركة المتحدة على درورها في إثراء الدراما المصرية بتوازن وتقديم كافة أشكال الدراما بمحتويات غنية للغاية بمختلف الجوانب ومنها التعريفي والتوثيقي والترفيهي وغيرها، موضحا أن أداء "المتحدة" ودورها في دعم القوى الناعمة هو شئ هام للغاية باعتبار أنها أحد أهم ملامح الدولة وتعد شكل من أشكال نشر الفنون والثقافة.
وأضاف أن وجود الشركة المتحدة ودورها في دعم الأعمال الفنية التي تليق بمصر وتاريخها الفني باعتبارها رائدة من رواد الفن والسينما والثقافة ليس في المنطقة فحسب وإنما مصر من أقدم الدول التي كان لديها سينما ونشرت الفنون، قائلا "ما تقدمه الشركة المتحدة الآن يليق بتاريخ مصر العظيم في الفن والدراما".