شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الأحداث الأخيرة.. جهود عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسعى الدول العربية والغربية إلى تهدئة الأوضاع في السودان وذلك بعد زيادة التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

من هنا نعرض اليكم آخر جهود الدول العربية والدولية من أجل تهدئة الأوضاع في السودان.

مصر والسعودية



دعت كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية لمناقشة الوضع فى السودان.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع يأتي تأسيسًا على الفقرة ٥ ب من المادة الخامسة من النظام الداخلي لمجلس الجامعة، والتي تنص على إمكانية انعقاد المجلس عند الضرورة فى دورة غير عادية بناء على طلب دولتين من الأعضاء.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضي عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.

الأمم المتحدة



صرح المبعوث الأممي بالسودان، بأنه تواصل مع بعض قيادات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، للتوصل لحلول من شأنها تهدئة الأوضاع في البلاد.

ودعا فولكر بيرتس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان، إلى وقف الاقتتال الفوري وتهدئة الأوضاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأضاف: تواصلنا مع الطرفين يطلب منهما الوقف الفوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف.

مصر والاتحاد الأوروبي



صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالا مساء اليوم السبت 15 أبريل الجاري من السيد جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للتشاور والتنسيق بشأن التطورات الجارية في السودان، حيث حرص وزير الخارجية على اطلاع المسؤول الأوروبي على الجهود التي تبذلها مصر منذ بداية اندلاع الأزمة لوقف العنف الدائر، ودعوتها لجميع الأطراف لضبط النفس ووضع حد للمواجهات المسلحة، حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن السيد جوزيب بوريل أكد خلال الاتصال دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في هذه الجهود، والحرص على التنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة للعمل على وقف العمليات العسكرية الجارية في السودان وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية.

السعودية والإمارات وأمريكا



جاء اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، من وزير الخارجية والتعاون الإماراتي الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال المشترك بين وزراء خارجية الدول الثلاثة، بحث الأوضاع الراهنة في السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، العودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.