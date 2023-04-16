شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القصة الكاملة حول انضمام بعض قيادات الدعم السريع للجيش السوداني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشهد السودان حالة من عدم الاستقرار خلال الساعات القليلة الماضية، من هنا ترصد بوابة الفجر الالكترونية آخر تطورات الأوضاع في السودان وأيضا انضمام بعض قيادات الدعم السريع إلى الجيش السوداني.

تهيب مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة، بكل ضباط وضباط الصف والجنود من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدة عسكرية تتبع القوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة المثلثة.



- اعلن رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء الركن الخير ابو مريدات يعلن انضمامه للقوات المسلحة برا بقسمه ويقوم بتسليم دائرة الاستخبارات للقوات المسلحة.



- قال اللواء الركن، حسن محجوب الفاضل عبد الحميد، مدير مكتب قائد قوات الدعم السريع، ان نحيطكم علما بأن ما يجري الآن هو تمرد صريح علي القوات المسلحة، ونرجو من كل القادة تحكيم صوت العقل وتسليم كل العربات القتالية والاليات والمعدات والعهد لاقرب قيادة فرقة.

و أكد، كان من يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاكمة العسكرية.

تنفي قوات الدعم السريع الخطاب المتداول بإسم اللواء ركن حسن محجوب الفاضل مدير المكتب التنفيذي بقوات الدعم السريع، وتؤكد إنه يتقدم الصفوف ويشارك الآن في ادارة المعركة ميدانيًا.