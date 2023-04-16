شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد زيادة التوترات الأخير.. ما هو تشكيل مجلس السيادة السوداني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد زيادة التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السوداني، بدأت محركات البحث تزيد من أجل معرفة تشكيل مجلس السيادة السوداني.

تشكيل مجلس السيادة الجديد



ويضم المجلس 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.

دقلو النائب الأول

وقرر البرهان تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، على أن يكون محمد حمدان دقلو نائبا له، بعد نحو أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة في البلاد.

التشكيل الجديد

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني

الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو نائب لرئيس مجلس السيادة السوداني

وأعضاء المجلس هم:

الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا.

الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم.

مالك عقار إير.

الطاهر أبوبكر حجر.

الهادي إدريس يحيى.

رجاء نيكولا عبد المسيح.

يوسف جاد كريم محمد علي يوسف.

أبوالقاسم محمد محمد أحمد.

عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر.

سلمى عبد الجبار المبارك موسى.

ويذكر أن مجلس السيادة السوداني جاء بعد الإطاحة برئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.