شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز 5 تصريحات للرئيس المصري بشأن الأزمة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع زيادة التوترات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية والتي أدت إلى استخدام السلاح بين الطرفين، تسعى مصر دائما إلى تهدئة الأوضاع بين الأطراف المتصارعة.

5 تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي



ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعض الرسائل إلى الأطراف المتصارعة في السودان نستعرضها في التالي:

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع في السودان.

1) الرئيس السيسي يعرب عن قلق مصر البالغ من تطورات الموقف في السودان الشقيق، على إثر الاشتباكات الدائرة هناك.

2) مؤكدًا خطورة التداعيات السلبية لتلك التطورات على استقرار السودان، الذي يمر بلحظة تاريخية دقيقة.

3) دعا الرئيس السيسي الأطراف المتصارعة أقصى درجات الحكمة وضبط النفس.

4) ومطالبًا الأطراف السودانية بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني.

5) إعلاء المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق.

ويذكر أن، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أعلن أن مصر والسعودية تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأحد لبحث الوضع في السودان.