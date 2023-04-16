الجيش السوداني يعلن السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري

أعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وأعلن الجيش السوداني، أن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.