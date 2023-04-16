انت الان تتابع خبر موكب عسكري كبير سيشارك في مراسم تتويج الملك تشارلز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من المقرر تتويج تشارلز في كنيسة وستمنستر آبي بلندن في السادس من أيار في احتفال يتسم بالبذخ والأبهة، مع الاستمرار في تقاليد تعود إلى ألف عام.

وستدوي أصوات التحية بالبنادق في جميع أنحاء البلاد للاحتفال بلحظة تتويج الملك قبل أن يحلق عسكريون في وقت لاحق بأكثر من 60 طائرة.



يأتي التتويج بعد أقل من ثمانية أشهر على احتشاد أعداد ضخمة من المواطنين في شوارع لندن لمشاهدة المواكب والمراسم الكبرى لتشييع جنازة الملكة إليزابيث التي توفيت بعد 70 عاماً من اعتلائها العرش.

ويكشف القصر ببطء عن تفاصيل تتويج ابنها تشارلز، والذي من المنتظر أن يكون له بعض الاختلافات عن تلك التي أجريت لإليزابيث في 1953.

