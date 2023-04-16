انت الان تتابع خبر تعرف على الدول التي ستحتفل بعيد الفطر يوم السبت المقبل ومركز دولي يكشف السبب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز في إيضاح، أن "هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتليسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي الخميس 20 أبريل، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي، وعليه من المتوقع أن يحل موعد عيد الفطر 2023 في العديد من الدول يوم الجمعة 21 أبريل الجاري".وأضاف، "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط، أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتليسكوب، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا وأن يحل موعد عيد الفطر 2023 فيها يوم السبت 22 أبريل".

وتوقع مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، ان يكون يوم السبت المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال بيان مقتضب لمكتب المرجع في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "السيد علي السيستاني، يتوقع ان يكون يوم السبت المقبل 22 نيسان المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك".

يذكر ان مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، السيد علي السيستاني، أعلن ان الخميس 23 أذار 2023 هو أول أيام شهر رمضان، وفق بيان صادر عن مكتبه، لتتزامن بذلك بداية رمضان للمرة الأولى منذ سنوات بين المذهبين السني والشيعي.

كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق ايضاً أن الخميس هو أول أيام شهر رمضان.

فيما أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين واليمن وفلسطين ولبنان وسوريا ومصر والسودان وليبيا وتونس، أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، سيكون يوم الخميس ايضاً 23 أذار 2023.

