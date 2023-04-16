السودان.. الجيش يعلن سيطرته على أكبر قواعد الدعم السريع في كرري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش السوداني، اليوم الاحد، سيطرته على أكبر قواعد قوات الدعم السريع والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها، فيما تتسارع التطورات الميدانية في السودان في اليوم الثاني من الاشتباكات العنيفة.

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وأعلن مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، سقوط أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري (جبل سركاب)، تحت يد القوات المسلحة، والاستيلاء علي كل آليات وأسلحة وعتاد ما وصفه بـ«المليشيا المتمردة».

وفي وقت سابق من مساء السبت، قال شهود عيان إن الجيش السوداني شن ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بمنطقة صالحة بجنوب أم درمان.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع، في بيان، إنها نجحت في السيطرة على عدد من المقرات والمواقع الاستراتيجية بالعاصمة والولايات ومنها القيادة العامة للقوات المسلحة،

ورئاسات الفرق في ولايات دارفور وعدد من الولايات جارٍ حصرها.

وأشارت إلى أنها سيطرت أيضا على الملاحة الجوية في كل السودان، والقاعدة الجوية بجبل الأولياء، ومعسكر سوبا الباقير الذي يضم أكثر من 60 دبابة وكميات كبيرة من الأليات والمعدات العسكرية، والتصنيع الحربي، ومقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

وأعلنت قوات الدعم السريع انضمام عدد من كبار الضباط في الجيش وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق دكتور مبارك كوتي كمتور، وهناك عدد كبير من الضباط مصابين.

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