دعوات لضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار في السودان

شددت مواقف عربية ودولية، أمس، على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار في السودان في أعقاب المواجهات بين قوات الجيش والدعم السريع.

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ ‏عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، وأنتوني بلينكن وزير خارجية أميركا. وجرى خلال الاتصال بحث الأوضاع الراهنة في السودان مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق. وجاء الاتصال في وقت عبّرت وزارة الخارجية السعودية عن قلقها البالغ مما يحصل في السودان. ودعت في بيان المكون العسكري وجميع القيادات السياسية إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة وتوحيد الصف سعياً لاستكمال الاتفاق الإطاري الذي يستهدف التوصل لإعلان سياسي يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي.

وطلبت الخارجية السعودية من المواطنين الموجودين في السودان أخذ الحيطة والحذر. كما دعت السفارة السعودية في الخرطوم السعوديين المقيمين في السودان إلى البقاء في منازلهم.

وفي أبوظبي، قالت وكالة أنباء الإمارات إن السفارة في الخرطوم تتابع بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية». كما قال الدكتور أنور قرقاش مستشار رئيس الإمارات الدبلوماسي «قلوبنا مع أهل السودان الشقيق، فالعنف لا يولد لإلا العنف ولا بديل عن ضبط النفس والحوار بين المتحاربين».

وأضاف «لا خيار الا الانتقال السلمي وفتح صفحة جديدة تليق بهذا البلد العريق بعد طول معاناة.

من جانبها، حضت وزارة الخارجية القطرية جميع الأطراف على وقف القتال فوراً وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال.



ودعت وزارة الخارجية الكويتية إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال وتغليب صوت الحكمة والحوار لتجاوز الخلافات.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن قلقه البالغ، داعياً إلى التهدئة وضبط النفس.

كما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى مسار الحوار وتغليب صوت العقل.

وعبّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن القلق والانزعاج إزاء الوضع في السودان، مؤكداً استعداد الأمانة العامة للجامعة للتدخل مع الأطراف لتحقيق ذلك.

وفي القاهرة، دعت الخارجية المصرية الأطراف السودانية إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس... وإعلاء المصالح العليا للوطن».

كما قال متحدث باسم الجيش المصري إن الجيش يتابع عن كثب الوضع في السودان وينسق مع السلطات السودانية المعنية لضمان تأمين القوات المصرية.

وفي المواقف الدولية، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إلى وقف القتال فوراً وبدء الحوار لحل الأزمة، محذرا من أن أي تصعيد في القتال سيكون له تأثير مدمر على المدنيين ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني غير المستقر بالفعل في البلاد. كما دعا الدول الأعضاء في المنطقة إلى دعم الجهود المبذولة لاستعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي في السودان.

وقال مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن «المزيد من العنف لن يؤدي سوى إلى تفاقم الأمور».

وفي موسكو، قالت وزارة الخارجية الروسية إن «الأحداث المؤسفة في السودان تثير قلقاً عميقاً في موسكو. ندعو أطراف الصراع إلى إظهار إرادة سياسية وضبط النفس واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار».

من جهته، عبّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن بالغ قلقه، وكتب على «تويتر»: «نحث جميع الأطراف على وقف العنف فوراً وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة المحادثات لحل القضايا العالقة». وكان السفير الأميركي في الخرطوم جون غودفري اعتبر أن القتال المباشر أمر «خطير للغاية»، داعياً القادة العسكريين إلى وقف القتال.

وفي بروكسل، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القوى السودانية إلى وقف العنف فوراً، محذراً من أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى «تفاقم الوضع».

وفي أديس أبابا، قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إن حكومته تتابع بقلق شديد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مضيفاً أن بلاده مستعدة للوساطة في النزاع.

وبينما حث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي القوى المتقاتلة على الوقف الفوري «لتدمير البلاد وترويع سكانها»، حذرت الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) من أن تصاعد الأحداث سيتسبب في «انتكاسة» وسيؤدي إلى انعدام الأمن بشكل خطير، وعدم الاستقرار في السودان والمنطقة كلها.