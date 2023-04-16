في اليوم الثاني.. ننشر آخر التطورات حول الأحداث بالسودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لا تزال المواجهات العسكرية والسباق بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قائمة وسط محاولات متبادلة لبسط النفوذ.

وفي ثاني أيام المواجهات العسكرية أعلن الجيش السوداني استمرار الاشتباكات في بعض المناطق، مؤكدا اتجاه الموقف نحو الاستقرار.

كما أعلن الجيش السوداني سيطرته على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري، في ظل المعارك القائمة بينهما في مناطق مختلفة.

ومن بين المكاسب التي أعلن الجيش السوداني عن تحقيقها سيطرته على قواعد للدعم السريع في بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل الجاري، قبل إرجائه "إلى أجل غير مسمى".

وانطلقت في 8 يناير 2023 عملية سياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي"، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.