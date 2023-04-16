انت الان تتابع خبر اليوم.. برشلونة وارسنال يلاعبان خيتافي ووست هام للتحليق بالصدارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةوست هام يونايتد X أرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumنوتينجهام X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةجيرونا X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1خيتافي X برشلونة – الساعة 5:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1أتلتيكو مدريد X ألميريا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1فالنسيا X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ليتشي X سامبدوريا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

تورينو X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

ساسولو X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

فيردر بريمن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا

يونيون برلين X بوخوم - الساعة 6:30 مساء

فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليل X مونبلييه – الساعة 2 ظهرا

كليرمون فوت 63 X أنجيه – الساعة 4 عصرا

أوكسير X نانت – الساعة 4 عصرا

ستراسبورج X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا

ستاد بريست 29 X نيس – الساعة 4 عصرا

موناكو X لوريان – الساعة 6 مساء

مارسيليا X تروا – الساعة 9:45 مساء