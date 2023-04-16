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اليوم.. برشلونة وارسنال يلاعبان خيتافي ووست هام للتحليق بالصدارة

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انت الان تتابع خبر اليوم.. وارسنال يلاعبان خيتافي ووست هام للتحليق بالصدارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
وست هام يونايتد X أرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
نوتينجهام X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
جيرونا X إلتشي – الساعة 3 ظهرا على قناة beIN Sports HD 1
خيتافي X برشلونة – الساعة 5:15 عصرا على قناةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X ألميريا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
فالنسيا X إشبيلية – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
ليتشي X سامبدوريا – الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو X ساليرنيتانا – الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
ساسولو X يوفنتوس – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X أودينيزي – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
فيردر بريمن X فرايبورج – الساعة 4:30 عصرا
يونيون برلين X بوخوم - الساعة 6:30 مساء
فولفسبورج X باير ليفركوزن – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليل X مونبلييه – الساعة 2 ظهرا
كليرمون فوت 63 X أنجيه – الساعة 4 عصرا
أوكسير X نانت – الساعة 4 عصرا
ستراسبورج X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا
ستاد بريست 29 X نيس – الساعة 4 عصرا
موناكو X لوريان – الساعة 6 مساء
مارسيليا X تروا – الساعة 9:45 مساء

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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