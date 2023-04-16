انت الان تتابع خبر الإطاحة بأربعة ارهابيين في نينوى بينهم قيادي بداعش والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من تنفيذ واجبات متعددة في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على اربعة متهمين ثبت انتمائهم لعصابات داعش الإرهابية ونفذوا فيما يسمى الغزوات وحملوا السلاح ضد القوات الامنية في السنوات السابقة".



وبينت، أن "احد المتهمين كان يتحرك بثلاث محافظات (ديالى وكركوك ونينوى) وكان يعد من القيادات الخطيرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

