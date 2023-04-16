شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تبحث مع سفير إندونيسيا تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري والنائب طارق الخولي وكيل اللجنة، بالسفير لطفي رؤوف سفير إندونيسيا بالقاهرة والوفد المرافق له من السفارة لبحث مجموعة كبيرة من القضايا علي رأسها تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين وإنشاء جمعية صداقة برلمانية بين المجلسين".

ودار اللقاء حول تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والذي شهد طفرة كبيرة في حجم الصادرات المصرية لأندونيسيا، ودعا النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير الإندونيسي توسيع وزيادة الاستثمارات الأندونيسية في مصر وخاصة في منطقه قناة السويس".

بدوره أشاد السفير الأندونيسي بما يلقاه الطلبة الأندونيسيون من معاملة طيبة في الجامعات المصرية خاصة الأزهر الشريف، وأيضا تطرق اللقاء حول تشجيع السياحة الأندونيسية إلى مصر".

يأتي اللقاء في ضوء توجه لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري لتكثيف التعاون مع برلمانات الدول التي لها نفس الرؤى حول القضايا الدولية الراهنة، وفقا لتصريحات النائب كريم درويش".



لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تستقبل السفير الإندونيسي (1)



لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تستقبل السفير الإندونيسي (2)



لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تستقبل السفير الإندونيسي (3)