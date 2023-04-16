الإعلامي عمرو أديب يشيد بموقف القوات المصرية في السودان

أشاد الإعلامي المصري عمرو أديب، بأداء الجنود المصريين في السودان، مثنيًا على موقف النقيب المصري الذي رد على قوات الدعم السريع السودانية قائلًا: "أنا المسؤول عن الناس دي هنا"، حيث أكد أديب: "هو ده الجندي المصري اللي أعرفه".



وأشار الإعلامي المصري عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، إلى أن وجود القوات المصرية في السودان أمر طبيعي، إذ أن القوات المصرية لديها تدريبات مشتركة مع الكثير من بلدان المنطقة، وليس السودان وحده.



وأكد أنه واضح جدًا أن القوات المصرية موجودة على أرض السودان لأجل التدريبات المشتركة، وأنه لا علاقة لنا تمامًا بهذا الصراع الموجود في السودان، متمنيًا ألا ينحرف الناس بهذا الأمر كثيرًا.

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