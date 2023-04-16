شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أجازة رسمية اليوم في السودان.. تعرف على أخر الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت لجنة تنسيق شئون الأمن ولاية الخرطوم إنه ا في حالة إنعقاد دائم منذ صباح السبت لمتابعة مجريات الأحداث التي شهدها السودان منذ صباح السبت.

وذكرت اللجنة: نسبة للظروف الأمنية الحالية قررت اللجنة أن يكون اليوم الأحد الموافق 16 أبريل عطلة رسمية بولاية الخرطوم حفاظًا على المواطنين وممتلكاتهم

وقالت اللجنة فى بيانها "على المواطنين الكرام الإبتعاد عن المناطق العسكرية واي أماكن يمكن أن تكون هدفًا للعمليات الجارية والبقاء في منازلهم ما أمكن ذلك، وناشدت بتحري تلقي الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية وعدم الإنسياق وراء الشائعات التي من شأنها التأثير علي أمنهم وسلامتهم".

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد أمس السبت، في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الإفريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع.

وقال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

كما اتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم، وزعمت أنها استولت على مطار المدينة وسيطرت بالكامل على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.