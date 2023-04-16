انت الان تتابع خبر اكتشاف "نقوش دادانية" ورصد موقع أثري جديد في السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت إنه تم "اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم كتبا بالخط الداداني، بالإضافة إلى رصد موقع أثري جديد".
وأوضحت أنهما "نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، ويقعان "على واجهة صخرتين في موقع أثري بالقصيم يطلق عليه موقع الدليمية".
وأوضحت أنهما "نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، ويقعان "على واجهة صخرتين في موقع أثري بالقصيم يطلق عليه موقع الدليمية".
ويشير اكتشافهما إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو بوسط الجزيرة العربية.
ويعكس اكتشافهما التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام في أراضي المملكة.
وأضافت "الموقع عبارة عن جبل رملي صغير الحجم سمي بالدليمية 3، وعثر في أحد صخوره من الجهة الجنوبية الشرقية على نقش ثمودي قصير".