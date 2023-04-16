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اكتشاف "نقوش دادانية" ورصد موقع أثري جديد في السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت إنه تم "اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم كتبا بالخط الداداني، بالإضافة إلى رصد موقع أثري جديد".

وأوضحت أنهما "نقشين تذكاريين مكتوب أحدهما بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، ويقعان "على واجهة صخرتين في موقع أثري بالقصيم يطلق عليه موقع الدليمية".

ويشير اكتشافهما إلى الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو بوسط الجزيرة العربية.

ويعكس اكتشافهما التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة لفترة ما قبل الإسلام في أراضي المملكة.

وأضافت "الموقع عبارة عن جبل رملي صغير الحجم سمي بالدليمية 3، وعثر في أحد صخوره من الجهة الجنوبية الشرقية على نقش ثمودي قصير".


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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