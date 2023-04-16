انت الان تتابع خبر مؤشر هجرة الكفاءات والكوادر العلمية بالدول العربية: العراق في المرتبة الرابعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويدل ارتفاع المؤشر على معاناة الدولة من حجم هجرة متزايد للكفاءات نتيجة للأوضاع الداخلية السيئة والصعبة. وجاءت سوريا في صدارة المؤشر كأسوأ الدول العربية من حيث هجرة الكفاءات، بمعدل مرتفع وصل إلى 8.1، تلتها المغرب في المرتبة الثانية بمعدل 7.4، وجاءت قطر كأقل الدول العربية من ناحية هجرة الكفاءات، تلتها سلطنة عمان.



وجاء العراق في المرتبة الرابعة من هجرة الكفاءات والكوادر العلمية منه بمعدل 6.4.



ترتيب الدول العربية على مؤشر هجرة الكفاءات: ترتيب الدول العربية على مؤشر هجرة الكفاءات:

وشهد العراق خلال الفترة القليلة الماضية العديد من عمليات الاستهداف لعدد من الكفاءات العلمية المعروفة بين اغتيال أو خطف، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك العمليات، الأمر الذي ولّد مخاوف بين الأوساط العلمية والمهنية من أن يدفع ذلك إلى موجة هجرة جديدة للعقول العراقية.

وقبل اسابيع شهدت مدينة بعقوبة (مركز محافظة ديالى شمال شرق بغداد) عملية اغتيال طالت طبيبا معروفا متخصصا بجراحة القلب يدعى أحمد المدفعي، في حين طالت عملية قتل أخرى أستاذا جامعيا متقاعدا يدعى عبد الرسول الأنباري في محافظة بابل جنوب العاصمة. ومطلع فبراير/شباط الماضي، تعرض خبير البيئة المعروف جاسم الأسدي لعملية اختطاف على يد جهة مجهولة خلال توجهه إلى العاصمة بغداد قادما من محافظته بابل، قبل أن يطلق سراحه بعد أسبوعين، بدون الإعلان عن الجهة الخاطفة، وقال الأسدي بعيد إطلاق سراحه إنه تعرض لتعذيب وتنكيل طوال مدة اختطافه من قبل جهة مسلحة مجهولة، وفق وصفه.