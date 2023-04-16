الأمم المتحدة تحذر من الأوضاع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الأمم المتحدة عن قلقها لما آلت إليه الأوضاع في السودان إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، محذرة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في البلاد.

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كتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

أضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

أكد أن مزيدا من العنف سيجعل الأمور فقط أكثر سوءا، وأضاف "الجوع يزداد عاما بعد عام في السودان".

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد الجوع عاما بعد آخر.

وأكدت أن أفكارها وصلواتها مع الشعب السوداني، مضيفة أن آخر شيء ينتظره السودانيون هو مزيد من الاضطرابات.

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