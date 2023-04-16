نجم وسط ريال مدريد ينهي الجدل ويحسم مستقبله

وينتهي العقد الحالي لكروس مع الميرنجي في صيف 2023، وظل اللاعب الألماني يفكر طويلا في التجديد لموسم آخر أو إعلان اعتزاله لكرة القدم.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قرر توني كروس توقيع عقد جديد مع ريال مدريد حتى حزيران/يونيو 2024".



وأضاف: "كروس لم يتفاوض أبدا مع أي ناد آخر. كان الاختيار بين الاعتزال أو البقاء مع مدريد لعام آخر".

ولعب كروس بقميص بايرن ميونخ في الفترة بين 2007 و2014، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 25 مليون يورو.

يذكر أن مستقبل لوكا مودريتش وكريم بنزيما لا يزال يثير الجدل داخل ريال مدريد، خاصة أن عقد الثنائي ينتهي في الصيف المقبل.

