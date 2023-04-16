الجيش السوداني يُعلن هروب حميدتي من مخبئه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الأحد، هروب قائد الميليشيا المتمردة حميدتي من مخبئه بعد هروب طاقم حراسته وجنوده المكلفين بتأمينه.

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وتواصل القتال العنيف في أنحاء السودان، اليوم الأحد، بعد اندلاع الاشتباكات أمس، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أعقاب أشهر من التوترات بين الجانبين.

وقال شهود عيان إن القتال اشتد بعد صلاة فجر الأحد، مع سماع أصوات صاخبة وانفجارات طوال الليل.

وذكر الجيش السوداني، أنه سيطر على قاعدة لقوات الدعم السريع في مدينة أم درمان شمال غرب العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش أيضًا إنه استعاد السيطرة على مقر التلفزيون الوطني الذي ادعى قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بلقب (حميدتي)، أنه سيطر عليه.

كما أعلن الجيش السوداني سيطرته على 7 قواعد للدعم السريع ونفى تعرض مقر القيادة العامة للحصار، بينما نفت قيادة قوات الدعم

السريع مقتل قائديها بشمال وغرب دارفور، وأكدت أنهما في أتم الصحة والجاهزية ويشرفان بنفسهما على المعارك في منطقتي الفاشر والجنينة.

في الأثناء، حذرت نقابة الأطباء من نقص الكوادر الطبية في السودان مع ارتفاع أعداد الإصابات ودعت منظمات الإغاثة لتوفير المساعدات.

وأفادت مصادرُ سودانية أن عمليات كر وفر تجري بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم.

من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان سيطرة الجيش السوداني على مطار الخرطوم والقصر الرئاسي ومقر القيادة العامة.

وكان الجيش السوداني أكد أن قواته تتصدى لقوات الدعم السريع التي تدفع بعناصرها في جميع أنحاء الخرطوم في محاولات للسيطرة على مواقع استراتيجية.

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