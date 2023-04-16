اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لمناقشة أحداث السودان

ياسر رشاد - القاهرة - انطلق، اليوم الأحد، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بناء على دعوة من كل مصر والسعودية، لبحث تطورات الأوضاع بالسودان.

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وجاء نص البيان كالتالي:

1-نرجو أن نتقدم بالشكر بأسم حكومة وشعب السودان للأمانة العامة والدول الأعضاء الأشقاء على سرعة إستجابتهم لعقد هذا الإجتماع لتقديم توضيح عن الأوضاع الجارية في السودان.

2-نود في البدء أن نشير أن الدعم السريع هو الذي بدأ الهجوم علي مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في القيادة العامة للجيش في التاسعة من صباح أمس ، علما بأنه كان هناك اجتماعا مقررا له مع الرئيس البرهان في ذات اليوم.

3-قام الجيش السوداني بتحركات لدحر الهجوم وطرد الدعم السريع الذي انتشر بكثافة في المقار والمؤسسات الحكومة كالإذاعة والتلفزيون والقصر الجمهوري ومطار الخرطوم ... الخ معتمدين علي عنصر المباغتة لكن القوات المسلحة السودانية كانت لهم بالمرصاد .

4-تمكنت القوات المسلحة من إلحاق خسائر فادحة بالمتمردين وما تزال تمشط بعض المناطق والجيوب علما بأن أعدادا كبيرة من المتمردين استسلموا او هربوا الي الولايات المجاورة للخرطوم.

5-قامت الحكومة بحل مليشيا الدعم السريع وأعلنت أنه قوة متمردة يتم التعامل معها علي هذا الأساس.

6-فشلت كل الوساطات الوطنية والاقليمية والدولية في اقناع الدعم السريع المحلول بالإندماج في الجيش الوطني حسب نص الإتفاق الإطاري.

7-الجيش السوداني يعتمد الأن استراتيجية قتالية مع التمرد تهدف الي تقليل الخسائر وسط المدنيين والمرافق الحكومية والممتلكات الخاصة الي حدها الأدني لذلك يلاحظ أن إنهاء التمرد وطرده من المواقع التي سيطر عليها أو يحتمي بها أخذ وقتا أطول .

8-يجب علينا الأن التأكيد علي أن ما يحدث في السودان شأن داخلي غير ان جهود الدول العربية الشقيقة مطلوبة للمساعدة في تهدئة الأحوال بالبلاد.

9-ونطلب من هذا الاجتماع التأكيد علي هذا الأمر والتوصية بترك الأمر للسودانيين لإنجاز التسوية فيما بينهم بعيدا عن التدخلات الدولية هذا التوصية مهمة لأن المنظومة الدولية ستأخد بها في أي موقف قد تتخذه حيال أحداث السودان .



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