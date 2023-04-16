السودان يشهد أعمال سرقة ونهب للمستشفيات والمرافق العامة.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل الأحداث الدامية التي تشهدها السودان منذ أمس السبت، أقدم مجهولون من ذوي النفوس الضعيفة على سرقة ونهب المستشفيات والمرافق العامة.

اقرأ أيضًا.. الجيش السوداني يُعلن هروب حميدتي من مخبئه

وأكدت وسائل الإعلام السودانية، أن مستشفى الأمل بمنطقة جبل أولياء شهدت أعمال سرقة ونهب، من ذوي النفوس الضعيفة، فيما تمر البلاد بحالة حرب مع ميليشيا متمردة.

في اليوم الثاني من الأحداث في السودان، تجددت الاشتباكات وتصاعدت وتيرتها في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني وفي مناطق عدة في الخرطوم ومناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أعلن الجيش وقوات الدعم السريع، اليوم الأحد، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا من المدنيين إلى 56 قتيلا مدنيا ونحو 600 جريح، عدا الضحايا من الجانبين المتقاتلين.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها لما آلت إليه الأوضاع في السودان إثر اندلاع القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق متعددة من البلاد، محذرة من تدهور أكثر على صعيد الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلا في البلاد.

كتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "قلق للغاية بشأن آخر التطورات في الخرطوم (عاصمة) السودان".

وأضاف أن هناك 16 مليون سوداني يشكلون نحو ثلث عدد سكان البلاد

بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.أكد أن مزيدا من العنف سيجعل الأمور فقط أكثر سوءا، وأضاف "الجوع يزداد عاما بعد عام في السودان".

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إنها مصدومة من الأخبار القادمة من السودان، حيث يزداد الجوع عاما بعد آخر.

وأكدت أن أفكارها وصلواتها مع الشعب السوداني، مضيفة أن آخر شيء ينتظره السودانيون هو مزيد من الاضطرابات.

في الأثناء، وجهت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان نداء عاجلا للأطباء والكوادر جاء فيه "تزايد عدد الإصابات، قلة الكادر الطبي، إرهاق جميع الفرق العاملة حتى اللحظة في المستشفيات".

وحدد النداء حاجة 3 مستشفيات على الأقل، هي البشائر وشرق النيل والدولي إلى أطباء جراحين، وكوادر طبية، وأطباء من جميع التخصصات، بما فيهم أطباء التخدير.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: