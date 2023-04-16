الدفاع الروسية تعلن تصفية أكثر من 335 جنديا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن آخر تطورات عمليتها العسكرية في أوكرانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، مؤكدة تصفية أكثر من 335 جندي أوكراني.

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وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع، قامت القوات الروسية بتصفية حوالي 35 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدفع هاوتزر D-20، وإحباط ثلاث محاولات مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، في خاركوف ولوغانسك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وفي محور كراسني ليمانسك، تم تصفية 80 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30، وثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وحررت القوات الروسية وحدات "فاغنر" الهجومية، ربعين من المناطق في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من مدينة أرتيموفسك خلال العمليات الهجومية، واستهدفت القوات الروسية وحدات من اللواء 77 ووحدات اللواء 54 للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما نفذت المقاتلات الروسية 6 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 43 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم تصفية 145 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B، ومدفعي هاوتزر D-20.

وفي محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 45 جنديا، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30 و رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع بمنطقة زابوروجيه.

وأكدت وزارة الدفاع تصفية أكثر من 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز Gvozdika، في محور خيرسون، وتدمير مراكز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 125 و 102 في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي منطقة زابوريجيا.

واعترضت الدفاعات الجوية 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، و Smerch متعددة الإطلاق، بالإضافة إلى ثلاثة صواريخ HARM المضادة للرادار.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية تدمير 4 مسيرات أوكرانية في جمهورية لوجانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

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