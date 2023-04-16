قوات فاجنر تسيطر على منطقتين جديدتين في باخموت

ياسر رشاد - القاهرة - سيطرت قوات فاجنر الروسية على منطقتين جديدتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية، التي تشهد معارك عنيفة منذ أشهر، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد.

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وتواصل روسيا عمليتها العسكرية التي شنتها في أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022، فيما تحاول فرض سيطرتها على الأراضي الأوكرانية وسط مقاومة قوية من كييف بدعم مادي وعسكري من الغرب.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير.

كانت بريطانيا قد ذكرت في تحديث لمعلومات المخابرات، يوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مسؤول رفيع في أوكرانيا، عن إتمام عملية كبيرة لتبادل الأسرى مع روسيا بمناسبة عيد القيامة الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس، مؤكدًا أن 130 أسيرا أوكرانيا أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الحرب التي بدأت قبل 14 شهرا.

وسيطرت روسيا على مساحات كبيرة

من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام: “لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية”.

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع.

وأعلنت روسيا وأوكرانيا، يوم الإثنين الماضي، أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل 100 أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا، يوم الجمعة، أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

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