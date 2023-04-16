برنامج الغذاء العالمي يعلق عمله بالسودان بعد مقتل 3 موظفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن برنامج الأغذية العالمي ايقاف عملياته مؤقتاً في السودان بعد مقتل ثلاثة من موظفي البرنامج في منطقة كبكابية بشمال دارفور وإصابة اثنين آخرين في أعمال العنف التي اندلعت في البلاد منذ صباح السبت.

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وقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي بإقليم دافور بغرب السودان، بحسب ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي "أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة" ومنشآت المنظمات الانسانية في دارفور، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وأعلن فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان (يونيتامس) في بيان أن الثلاثة لقوا حتفهم في اشتباكات اندلعت في كبكابية بشمال

دارفور.

وقال بيرتس وهو أيضا الممثل الخاص للأمين العام للسودان في البيان "أشعر بالانزعاج الشديد من التقارير التي تفيد بأن مقذوفات أصابت منشآت الأمم المتحدة ومباني إنسانية أخرى بالإضافة إلى تقارير عن نهب مباني الأمم المتحدة وغيرها من المباني الإنسانية في عدة مواقع في دارفور".

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم وعدة مناطق من بينها دارفور مواجهات دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى.

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