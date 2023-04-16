شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مسلسلات "الشركة المتحدة" فى رمضان قدمت وجبة دسمة وهادفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بمسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تبث عبر القنوات المختلفة، خلال موسم شهر رمضان، لافتاً إلي أنها قدمت وجبة دسمة للمشاهد وهادفة في نفس الوقت.

وأضاف علي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك عدد من القضايا المهمة التي اقتحمتها الدراما هذا العام، خاصة فيما يخص المرأه المصرية، أهمها أوضاع الأرامل في مسلسل تحت الوصاية .

كما أشاد عضو مجلس النواب، أيضا بالمحتوى المقدم للأطفال في كارتون "يحى وكنوز" وكذلك مسلسل " جت سليمة"، وتوعيتهم حول كيفية التعامل في كثير من المواقف، فضلا عن تثقيفهم بكثير من القضايا التي تتناسب مع أعمارهم، وهو نهج هام تتبناه الشركة المتحدة سعيا لخلق جيل جديد مثقف وواعي.