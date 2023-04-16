الجالية المصرية تحتفل بعيد القيامة وشهر رمضان فى شيكاغو

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الامريكية بأعياد القيامة وليلة القدر، وشهدت مقاطعة ببريدج فى شيكاغو ليلة مصرية بامتياز بمشاركة السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل عام مصر فى شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكى وأعضاء القنصلية العامة.

وشارك القنصل العام فى قداس القيامة المجيد فى كنيسة القيامة مع القمص صامويل ثابت والكهنة والآباء والجالية المصرية القبطية.

وقدم السفير سامح أبو العينين التهنئة للأقباط فى الكنيسة، مؤكدا أن مصر تشهد الاحتفالات بعيد القيامة وشهر رمضان الكريم وتعاقب الأعياد يخلق حالة من الوحدة والمحبة التى يعيشها الشعب المصرى.

وعلى بعد 3 أميال وتحديدا فى مركز مكة الإسلامى شهد السفير احتفالية بليلة رمضانية وترية بتلاوة من ابن أعظم قراء مصر وأشهرهم عالميا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد بمناسبه زيارته لشيكاجو.

كان فى الاستقبال بالكنيسة عميد الجالية القبطية المهندس كميل حليم والعمدة المصرية الأمريكية مارى بسطا وأركان الجالية المصرية.

كان بالاستقبال بمركز مكة مدير وإمام المركز الشيخ الدكتور حسن على وأركان الجالية العربية والإسلامية.