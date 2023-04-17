26 قتيلا في هجوم على ريف حماة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الشرطة السورية أمس مقتل 26 مواطنا في هجوم نفذه تنظيم داعش الإرهابي على الأهالي، خلال جمعهم الكمأة بريف حماة الشرقي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله، إن «إرهابيي تنظيم داعش هاجموا مجموعة من الأهالي كانوا يجمعون الكمأة في أراضي قرية دويزين بريف حماة الشرقي، ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا منهم».

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