المملكة تنتزع 816 لغما خلال أسبوع من اليمن

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ونزع فريق «مسام» 4 ألغام مضادة للأفراد، و127 لغما مضادا للدبابات و 284 ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، ونزع 3 ألغام مضادة للأفراد و 129 لغما مضاد للدبابات، و266 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة بمحافظة مأرب، ليصبح عدد الألغام التي نزعت خلال أبريل حتى الآن 1.598 لغما.
بينما يصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 394 ألفا، و620 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية، لحصد مزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.
وتواصل المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة خلال المشروع، تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.
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