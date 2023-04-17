الأمن العراقي يعتقل أربعة دواعش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد بيان عسكري عراقي أمس بأن قوات الأمن العراقية تمكنت من اعتقال أربعة من عناصر داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى. وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات متعددة في محافظة نينوى أسفرت عن اعتقال أربعة من عصابات داعش الإرهابية».

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