الاتحاد الأفريقي: أوقفوا إطلاق النار فورا

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وأشار البيان إلى أنه بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة، يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي نداء عاجلا لكل الأطراف للوقف الفوري لأعمال العنف.
وحث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المجتمع الدولي على حمل الأطراف على وقف الاشتباكات العسكرية بشكل فوري.
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