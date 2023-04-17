السعودية والإمارات وأمريكا تدعوا إلى التهدئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، والأمريكي أنتوني بلينكن الأوضاع الراهنة في السودان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام »، إن الوزراء الثلاثة أكدوا «أهمية وقف التصعيد والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه .»

وأشار وزير خارجية الإمارات خلال الاتصال، إلى «أهمية التعاون المشترك لاحتواء الأوضاع الجارية، ووقف التصعيد، وضمان حماية المدنيين، والدفع باتجاه المسارات السلمية الكفيلة بحفظ أمن واستقرار السودان وشعبه .