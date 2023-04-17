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الجيش السوداني يسيطر على قاعدة الدعم السريع في كردفان

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت القوات المسلحة السودانية في بيان صحفي نجاح الفرقة الرابعة عشرة في تطهير قيادة قطاع كردفان من سيطرة قوات الدعم السريع. 

 

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قال قائد الفرقة إن الجيش السوداني نجح في السيطرة على المواقع التابعة لقوات قيادة الدعم السريع، في ولاية كردفان، مضيفًا أن القوات المسلحة السودانية نجحت في تطويق المواقع بقوات الجيش والشرطة بعد هروب فلول قوات

الدعم السريع تاركين خلفهم “19 عربة عسكرية - معظمهم صالحين للعمل- و18 فرد بينهم ضابط برتبة نقيب”.

 

وأضاف قائد الفرقة الرابعة عشرة بالقوات المسلحة السودانية: “أطمئن شعبنا في كردفان أن قواتهم المسلحة مسيطرة على كل المواقع التي كانت واقعة تحت سيطرة القوات المنفلتة”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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