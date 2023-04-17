100 مليون يورو من هولندا لدعم الزراعة في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية ليسجي شرينيماخر، أن هولندا تستثمر 100 مليون يورو في أوكرانيا، من خلال البنك الدولي كضمانات لتمويل الزراعة في البلاد، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

حفلات إفطار جماعية وأمسيات رمضانية في أمستردام بهولندا

وأوضحت الوزيرة -حسبما نقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن "هولندا تستثمر 100 مليون يورو من خلال البنك الدولي كضمانات لتمويل الشركات الزراعية في أوكرانيا، على سبيل المثال، في المولدات لمساعدة البلاد خلال الشتاء القادم".

جاء إعلان وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية عن هذا الالتزام في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن.

ووفقا للوزيرة، فإن هذا يعد أول تنفيذ ملموس في مجال دعم التعافي بقيمة 2.5 مليار يورو الذي وعدت به هولندا لأوكرانيا في وقت

سابق من هذا العام، وكان التركيز بهذا المبلغ الكبير على الدعم العسكري، لكن شرينيماخر تقول إنه يتم النظر أيضا في خيارات الدعم الأخرى.

وقالت الوزيرة إن هناك 40 مليون يورو مخصصة بشكل خاص للشركات الزراعية حتى تتمكن من شراء الحبوب هذا الموسم أو استبدال المعدات الزراعية التي تعطلت.

وأشارت إلى أن المبلغ المتبقي البالغ 100 مليون يورو مخصص ليس فقط لشراء المولدات، ولكن أيضا لإصلاح الطرق.

وتابعت الوزيرة أن هولندا ستواصل دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة.