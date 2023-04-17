السبت أول أيام عيد الفطر المبارك في إيران

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس لجنة الاستهلال الشرعي التابعة لمكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، إنه قد يكون يوم السبت المقبل الموافق لـ22 أبريل الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك، وفق روسيا اليوم.

إيران تُهاجم الاحتلال وتتضامن مع الفلسطينيين

وأعلن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري غرة شهر شوال 1444هجري، فلكيا، وحدد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس المعهد جاد القاضي أنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 6:14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هجري الموافق 20 أبريل 2023 (يوم الرؤية).

وأضاف المعهد في بيان: "يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى

الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 24 - 29 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 10 – 35 دقيقة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان معهد الفلك الدولي أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس القادم غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي، وأن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم السبت القادم الموافق 22 أبريل، حيث توقع الفلك الدولي اختلاف موعد عيد الفطر في الدول العربية والإسلامية.