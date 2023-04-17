ما هي  آخر تطورات الأحداث في السودان؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايدت اليوم الاثنين، حدة الصراع في السودان بين قوات الدعم السريع والجيش، وسط إعلان الأخيرة عن سيطرتها على القصر الجمهوري.



ونشرت قيادة قوات الدعم السريع، عبر صفحته على “فيسبوك”، بيانا لها جاء فيه: “شعبنا الكريم نحييكم تحية المجد والصمود، ونؤكد ان قواتكم الفتية ماضية في طريقها لحسم معركة الشعب مع اذيال النظام البائد وكتائب الظل والمجاهدين التي تختبئ خلف طغمة انقلابية من قيادات القوات المسلحة”.

وأضاف البيان: “أننا ومن خلال معركتنا المصيرية التي نخوضها الان عازمون على وضع حد نهائي لهذه المجموعة الانقلابية التي اختطفت إرادة شعبنا وقواته المسلحة المشهود لها بالوطنية وتريد أن تعيد بها تكرار التجارب الفاشلة من حكم الحركة الاسلامية التي كبلت بلادنا وحطمت أحلام شعبنا لثلاثون عامًا أذاقته خلالها صنوفًا من الظلم والاستبداد والفساد والفشل وسلبته حريته وطموحه المستحق نحو التطور والتقدم والنماء”.

وتابع: “نحن أمام خيار واحد هو النصر وإزاحة هذا الكابوس الذي يجثم على صدر شعبنا، محاولا سرقة ثورته التي ناضل من أجلها شباب وشابات بلادنا لكننا له بالمرصاد وقد دنت ساعة الحقيقة التي سيسجلها التاريخ وما النصر الا من عند الله”.

وواصل البيان: "شعبنا الأبي أن المعارك التي خاضتها قواتكم بشجاعة نادرة في مواجهة الانقلابيين يومي السبت والأحد سجلت فيها انتصارات كاسحة واستولت فيها على عدد من مقار القوات المسلحة وقد تمثلت انتصارات اليوم الثاني في الآتي:

1.السيطرة على مقر القوات البرية

2. الاستيلاء على برج وزارة الدفاع

3. بسط السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومحيطه

4. تحرير رئاسات الفرق العسكرية بولايات دارفور والاستيلاء على عتادها وآلياتها العسكرية

5. الاستيلاء على أكثر من مائتي دبابة

6. اسقاط عدد ثلاث طائرات مقاتلة

7. أسر وانضمام العشرات من كبار ضباط وضباط صف القوات الانقلابية

8. اسر عدد من عناصر النظام البائد ( دفاع شعبي، أمن شعبي، مجاهدين) جاري حصرهم.

قريبا سنرفع التمام لشعبنا باجتثاث المجموعة الانقلابية ليكون له الخيار في إدارة البلاد وفاءًا لعهدنا الذي قطعناه على أنفسنا بأن ندعم العملية السياسية التي ستقود إلى تحول ديمقراطي حقيقي.

السيطرة علي بعض المناطق لدعم السريع



أعلن الناطق باسم الجيش السوداني، ات العدو لجأ إلى أسلوب استهداف الأفراد بالقناصة من أعلى بعض البنايات جاري رصدها والتعامل معها.

قواتكم مستمرة في إدارة الموقف بثبات واتزان ومهنية عالية حيث تمكنت من الآتي:

• استعادة السيطرة على مطار مروي.

• السيطرة على قيادة قطاع كردفان.

• معسكر الري المصري بالشجرة.

• استقبال عدد كبير من الجنود الذين استسلموا.

• غنمت عددا كبير من الأسلحة والمعدات والمؤن من قطاعات مختلفة.