انت الان تتابع خبر "حدث عالمي".. امرأة تنجب مولودها الأول بعد 27 عاماً من الزواج والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف الطبيب هلال أبو غوش استشاري أول نسائية وتوليد أطفال الأنابيب، في العاصمة عمان، ولادة الطفلة مجدولين بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج دام 27 عاماً وهي حالة الولادة الأولى من نوعها في العالم.وأوضح أبو غوش الذي كان يتابع حالة الزوجين أن هذا حدث وإنجاز عالمي، إذ لأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عاماً ودون متبرعين.

وأشار أبو غوش، إلى أن عُمر الزوج 55 عاماً والزوجة 44 عاماً؛ ولهذا السبب تعتبر الولادة في ظل كل هذه العوامل إنجازاً طبياً فريداً من نوعه، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عاماً من الزواج دون متبرعين.

وأكد، أن العامل النفسي والاجتماعي لعبا دوراً مهماً في إنجاح الولادة.

