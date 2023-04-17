انت الان تتابع خبر بينها يخص عمليات النخيب.. إجراء تنقلات في مناصب وزارة الدفاع (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، فأنه: "تم نقل لواء مش الركن، عبد الأمير سلمان عودة ذياب، من منصب قائد المقر المسيطر لعمليات النخيب، الى رئيس هيئة الدراسات وتحليل مسارح العمليات قيادتنا (تكليف)".وأشارت الوثيقة الى: "نقل عميد مش ركن، حسين منديل جارح ارهيج، من نائب قائد فق مش/6 الى قائد المقر المسيطر لعمليات النخيب".

وأدناه الوثيقة: ـ