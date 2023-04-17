شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس وطنى مصرى للتغيرات المناخية.. تعرف على اختصاصاته × 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد المجلس الوطني للتغيرات المناخية المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 2015 الجهة الوطنية المعنية بملف التغيرات المناخية.

ووفقا لقرار رئبس مجلس الوزراء الصادر برقم 1129 لسنة 2019، فأن للمجلس الوطني للتغيرات المناخية كافة الصلاحيات اللازمة لأداء عمله ويعمل على تحقيق الأهداف التالية :

1 - رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ

2 - ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة .

3 - متابعة ملف المفاوضات الخاصة بالاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وما ينبثق عنها من بروتوكولات أو اتفاقيات وما يتعلق بالإبلاغات الوطنية .

4 - دمج مفاهيم التغيرات المناخية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والخطط القطاعية والعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك الخطط من الموازنات العامة أو أية فرص تمويلية دولية أو إقليمية

5 - زيادة المعارف العلمية والبحوث المنشورة المرتبطة بالتغيرات المناخية ومتابعة تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ .

6 - رفع وعى المسئولين ومتخذى القرار والجمهور بكل ما يتعلق بالتغيرات المناخية كل فيما يخصه

7- دمج المفاهيم والمعارف المرتبطة بالتغيرات المناخية داخل مراحل التعليم المختلفة

8 - بناء القدرات المؤسسية والفردية اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية .

9 - ضم مهام واختصاصات المكتب المصرى والمجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة لمهام واختصاصات المجلس الوطني للتغيرات المناخية