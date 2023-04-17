شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي: نشعر بقلق عميق حيال القتال الدائر في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن بلاده تشعر بقلق عميق حيال القتال الدائر في السودان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.