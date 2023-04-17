انت الان تتابع خبر العراق يُبدي موقفا من تطورات السودان.. "الحوار السلمي هو الحل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365: "نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد الشقيق".وأضاف، أن "ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام".

وذكر رئيس الجمهورية "إذ أعبرّ عن شديد حرصنا في العراق على أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي، فأننا نعبرّ عن أملنا بنبذ استخدام السلاح والقوة والعنف ما بين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز فرص الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل".

وأكد رشيد: "استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي".

واتم بيانه، قائلاً: "نتضرع من أجل حفظ الحياة والأمان، ونؤكد مرة أخرى ثقتنا برجاحة العقل وبالحكمة التي عُرف بها الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة".