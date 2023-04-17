انت الان تتابع خبر اعتقال أحد المتهمين بتهديد السلم المجتمعي والإساءة للرموز الدينية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ضمن سلسلة الجهود التي يبذلها جهاز الأمن الوطني في متابعة الحالات والظواهر السلبية وتداعياتها على تهديد السلم المجتمعي، ألقت مفارز جهازنا القبض على الشخص الذي قام بتصوير مقطع فيديو يُسيء للرموز الدينية ويثير النعرات الطائفية في منطقة الأعظمية بالعاصمة بغداد".وأضاف البيان، أن "عملية الاعتقال استندت إلى أوامر قضائية وبعد متابعة ميدانية أسفرت عن تحديد مكان المتهم، فيما تجري ملاحقة الآخرين".

وأشار الى ان "المتهم تم تدوين أقواله وسيتم إحالته إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".