شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدريبات عسكرية مشتركة بين سول وواشنطن وطوكيو لردع بيونغ يانغ (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوضح سلاح البحرية الكوري الجنوبي، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بدأت تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية الأطراف في المياه الدولية في البحر الشرقي اليوم الإثنين، وذلك في ظل الجهود المكثفة لتعزيز الردع ضد تهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن الدول الثلاث تقوم بتعزيز التنسيق الأمني في أعقاب الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ مثل إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب يوم الخميس الماضي.



وأفاد سلاح البحرية، أن التدريبات شملت 3 مدمرات مجهزة بنظام "ايجيس" وهي مدمرة "يولجوك يي يي" الكورية الجنوبية، ومدمرة "يو إس إس بين فولد" الأمريكية، ومدمرة "أتاغو" التابعة لقوات الدفاع البحري اليابانية.

وركزت التدريبات على ممارسة الإجراءات لاكتشاف وتتبع هدف صاروخ باليستي يحاكى بالكمبيوتر وتبادل المعلومات ذات الصلة.



ونقل عن مسؤول في سلاح البحرية قوله، إن هذه التدريبات كانت فرصة لتعزيز التعاون الأمني بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية، وتعزيز قدرات بحريتنا للتعامل مع إطلاق الصواريخ الباليستية.



وكانت آخر تدريبات ثلاثية الأطراف في فبراير (شباط).



واتفقت الدول الثلاث على إجراء مناورات دفاع صاروخي ومضادة للغواصات على أساس دوري لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية خلال محادثات الدفاع رفيعة المستوى، المسماة بـ محادثات الدفاع الثلاثية، في واشنطن الأسبوع الماضي.