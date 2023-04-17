بعد الاحداث الاخيرة. كافة التفاصيل عما يحدث في السودان

اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد يوم السبت في العاصمة وأماكن أخرى في الدولة الافريقية، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع، سيحاول العالم أجمع الوقوف بجانب دولة السودان الشقيق ليتغلب على هذا الخلاف الواقع فيها بالحوار والمناقشة لتفادي أي خسائر قد تعاني منها البلاد.



قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

هذا واتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد.

وزادت هذه الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية لإحياء التحول الديمقراطي في البلاد.



انقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي بعد ظهر أمس الأحد، في خطوة قال موظفون إنها تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى مع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم أمس السبت، وهي مزاعم نفاها الجيش.

‏وعلى الجانب الآخر قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، يوم الأحد، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان.

كما اجرى قادة (إيغاد) اتصالات للتوسط لوقف الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع.

‏وأظهرت صور فضائية الدمار الذي لحق بمبنى وزارة الدفاع ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية، إضافة إلى احتراق مبنى تابع لهيئة السكك الحديدية وآخر قريب من مستشفى مطل على نهر النيل في الخرطوم.