وزير الدفاع الأوكرانى ينتوى الاستقالة من منصبه عقب انتهاء الحرب

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، أنه يعتزم الاستقالة من منصبه بمجرد انتصار أوكرانيا في الأزمة مع روسيا.

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وقال "ريزنيكوف"، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الإثنين: "هذا حلمي.. أنتظر يوم النصر لأن ذلك سيسمح لي بالتوقيع على أوراق استقالتي.. هذه المرحلة من حياتي لقد كانت حقًا تحديًا كبيرًا".

و كتب "ريزنيكوف"، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في غضون 10 أيام، زار فريقنا أثينا ونيقوسيا ومدريد وبوخارست، لقد

عقدنا اجتماعات مثمرة مع زملائي- وزير الدفاع اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس، ووزير دفاع قبرص ميخاليس جورجالاس، ووزيرة دفاع إسبانيا مارجريتا روبلس، ووزير دفاع رومانيا أنخيل تولفير وفرقه".

وكان فريق وزارة الدفاع الأوكرانية قد زار أربع دول في غضون 10 أيام، عشية اجتماع رامشتاين للتفاوض بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.



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