الشيخ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان الأكثر بحثاً على جوجل بعد وفاته

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الشيخ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان العضو السابق بهيئة كبار العلماء، بالمملكة العربية السعودية مؤشرات جوجل خلال الساعات الأخيرة، عقب رحيله عن عالمنا صباح اليوم الاثنين الموافق 26 رمضان 1444 /18 إبريل 2023، عن عمر يناهز 88 عاما.

وأعلنت ابنته"هبة" عبر حساب الراحل الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر وفاته وتفاصيل الجنازة.

يشار أنه تم الصلاة على الشيخ الاستاذ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان، ظهر اليوم بالمسجد الحرام، ومن المقرر أن يوارى جثمانه في مقابر جنة المعلاة.

ووفق وسائل الإعلام السعودية فقد كان الفقيد فقيه ومؤرخ كبير، وعضو هيئة كِبار العلماء، وكان عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى سابقاً، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وحصل على جائزة الملك فيصل العالمية فرع «الدراسات الإسلامية» وكان موضوعها «التراث الحضاري في مكة المكرمة.