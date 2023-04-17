كوريا الجنوبية تشارك في اجتماع حلف الناتو بليتوانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الاثنين إن نائب مستشار الأمن الوطني "لي جونج-ديوك" سيحضر الاجتماع الرفيع المستوى لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي سيعقد في ليتوانيا الأسبوع الجاري لمناقشة السياسات السيبرانية.

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وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب أن "قمة الأبطال السيبرانية" للناتو ستعقد في مدينة "فيلنيوس" في ليتوانيا يومي الاثنين والثلاثاء، حيث سيجتمع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في الناتو وشركاء الحلف في آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وسيعقد الاجتماع في إطار الاستعدادات لقمة زعماء الناتو في ليتوانيا في يوليو. وستشمل الموضوعات "حماية البنية التحتية الحيوية من التكنولوجيا الناشئة".

وقال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن نائب مستشار الأمن الوطني يخطط لعقد الاجتماعات والمشاركة في مناقشات المائدة المستديرة مع المسؤولين من دول الناتو ومختلف المجموعات الأمنية، بما في ذلك "كواد"

و"أوكوس" ومجموعة الخمس أعين.

وفي يوم الأربعاء، سيسافر "لي" إلى "تالين" في إستونيا لزيارة مركز التميز للدفاع الإلكتروني التعاوني التابع للناتو، حيث سيلتقي بالمسؤولين هناك للإطلاع على التخطيط لتمارين الدروع المحصنة للدفاع السيبراني المقرر إجراؤها من الثلاثاء إلى الجمعة.

وتشارك كوريا الجنوبية في تمارين الدروع المحصنة منذ عام 2021.

وتعهد نائب مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي ببذل قصارى جهده لضمان مشاركة بلاده في الاجتماع رفيع المستوى والمشاركة في التمارين للمساعدة في توسيع دور البلاد ورفع مكانتها كدولة رئيسية في التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وفقا لما قاله المكتب الرئاسي الكوري.