الجامعة العربية تُرحب ببدء تنفيذ اتفاق الإفراج عن الأسرى في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، باستمرار عملية تبادل عدد معتبر من الأسرى والمختطفين بين الأطراف اليمينة بنجاح تنفيذا للخطة التي اتفقت عليها الأطراف في مارس الماضي.

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واعتبر الأمين العام خطة التبادل خطوة إيجابية لبناء الثقة من شأنها أن تساهم في إنجاح مساعي تجديد تمديد الهدنة وتعزيز فرص الاتفاق على إطار سياسي شامل لتسوية الأزمة اليمنية بالطرق السلمية، وأعرب عن تطلعه لأن يتم متابعتها وتعزيزها بخطوات أخرى في القريب.



ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام عن أبو الغيط