شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر مساعد الأسرة بالحوار الوطنى: لقاء المنظمات الحقوقية تمهيد لجلسات تشاركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أهمية اللقاءات والجولات الحوارية والاجتماعات الأخيرة التي يعقدها مجلس أمناء الحوار الوطني، والتي سيكون لها انعكاساها الإيجابي في السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتعد تمهيدا لعملية تشاركية تهدف إلى تحقيق التفاهم والاستقرار في المجتمع، وتعزيز الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، ومن بينها اجتماع المنسق العام ضياء رشوان مع قادة المنظمات الحقوقية خلال جلستين.

وأضافت أن هناك حالة من اليقين باتت تترسخ، حول كوننا على موعد مع عملية تقارب ولم شمل حقيقي للقوى والأطياف السياسية والحزبية، من خلال حوار وطني يضمن انتقال جاد وسريع للجمهورية الجديدة، موضحة أن هناك ضمانة حقيقية لتنفيذ المخرجات المرتقبة للحوار، وهو ما أكد عليه مرارا وتكرارا المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، من أن كافة التوصيات التي سوف تصدر عبر التوافق، سيتم رفعها مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للنظر فيها وإدخالها حيز التنفيذ.

وأبدت ثقتها في أن يساهم الحوار الوطني في تشكيل مستقبل مصر، والعبور بها سريعا للجمهورية الجديدة، حيث سيتضمن مناقشة قضايا هامة للبلاد ووضع خطط عمل لتحقيق التغيير المطلوب، كما يساهم في إشراك جميع فئات المجتمع في هذه المناقشات وفي صنع قرارات تخدم مصلحة الوطن.